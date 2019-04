Muž dostal 2,5 roka väzenia za poškodenie obrazu Ivana Hrozného

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. apríla (TASR) - Ruský súd vymeral v utorok dva roky a šesť mesiacov väzenia mužovi, ktorý poškodil slávny obraz znázorňujúci cára Ivana Hrozného, vystavený v Štátnej Treťjakovskej galérii v Moskve. Autorom diela je známy ruský maliar Iľja Repin.Moskovský okresný súd uznal obžalovaného Igora Podporina z poškodenia diela mimoriadnej umeleckej a kultúrnej hodnoty. Vymeral mu 2,5 roka väzenia v trestaneckej kolónii s bežným režimom, informovala agentúra TASS.Páchateľovi sa však do dĺžky trestu započíta 11 mesiacov, ktoré už strávil vo väzbe. Bude môcť preto požiadať o podmienečné prepustenie, keď verdikt nadobudne účinnosť. Súd v tomto prípade nenašiel priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.Podporin dielo s názvom "Ivan Hrozný a jeho syn Ivan, 16. novembra 1581" poškodil 25. mája 2018. V galérii zostal medzi poslednými a ako ničiaci nástroj mu poslúžil stĺpik z kovovej zábrany. Podarilo sa mu rozbiť ochranné sklo a roztrhnúť monumentálne plátno na troch miestach, našťastie nie na kľúčových partiách, ako sú tváre postáv.Reštaurovanie obrazu potrvá ešte niekoľko mesiacov. Právny zástupca poškodenej strany uviedol, že plánuje vo veci iniciovať občianskoprávne konanie, ktorým sa chce domáhať náhrady spôsobenej ujmy. Jej výška ešte nebola oficiálne vyčíslená, odhaduje sa však na 30 miliónov rubľov (zhruba 415.000 eur).Páchateľ (38) ktorého zadržali bezprostredne po čine, priznal, že sa pred činom posilnil vodkou v kaviarni galérie. Maľbu zobrazujúcu, ako Ivan Hrozný drží v náručí vlastného syna, ktorého zabil v návale hnevu, Podporin podľa vlastných slov poškodil kvôli nepresnému zobrazeniu historických udalostí.Ivan IV. zvaný Hrozný panoval ako moskovské knieža a následne ruský cár v rokoch 1533-1584. Podľa dobových prameňov v roku usmrtil svojho syna Ivana, keď ho počas hádky udrel žezlom do hlavy.Obraz, ktorý namaľoval ruský realistický maliar Iľja Repin (1844-1930), sa stal terčom podobného útoku už v roku 1913. Po zreštaurovaní ho v Treťjakovskej galérii umiestnia do špeciálnej sklenenej vitríny.