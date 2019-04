General Electric sa v 1. kvartáli vrátil k zisku

Na snímke logo amerického priemyselného konglomerátu General Electric (GE) 16. januára 2018 v americkom Cincinnati. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. apríla (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) sa v 1. kvartáli dostal z červených čísiel a dosiahol lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici. Pomohli mu vyššie tržby leteckej, ropnej a plynárenskej aj zdravotníckej divízie.GE v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca marca dosiahol čistý zisk 3,55 miliardy USD (3,18 miliardy eur), čo predstavuje 41 centov na akciu, zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázal stratu 1,18 miliardy USD alebo 14 centov na akciu.Po vylúčení jednorazových položiek mal GE zisk 14 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet mu predpovedali zisk 9 centov/akcia.Tržby konglomerátu pritom klesli o 2 % na 27,29 miliardy USD, ale boli vyššie ako prognózy na úrovni 26,93 miliardy USD.Lawrence Culp, ktorý sa stal riaditeľom GE minulý rok v októbri, skonštatoval, že spoločnosť sa pustila do riešenia regulačných problémov, zníženia nákladov a odpredaj niektorých divízií, aby zredukovala dlh.uviedol Culp vo vyhlásení.(1 EUR = 1,1150 USD)