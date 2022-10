Muž kráčajúci po ceste vedľa bicykla neprežil zrážku s autom. Polícia bude zisťovať, kto pochybil (foto)

Vodič nebol opitý

Zisťovať budú, kto pochybil

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Muž bez reflexných prvkov, kráčajúci po ceste vedľa bicykla, zrážku s autom neprežil. Ako informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová, 61-ročný muž bez akéhokoľvek reflexného prvku vo štvrtok krátko po 19.00 v obci Vrbnica (okres Michalovce) vedľa seba tlačil bicykel.41-ročný vodič osobného motorového vozidla zn. Peugeot 406, prechádzajúci obcou Vrbnica smerom na obec Hatalov (okres Michalovce), sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a pred jedným z rodinných domov v obci do oproti nemu kráčajúcemu mužovi narazil.Muž po náraze preletel cez prednú kapotu, narazil do čelného skla a spadol na cestu. Bicykel odhodilo do priekopy.Chodec pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste dopravnej nehody im podľahol.Vodiča Peugeotu policajti na mieste podrobili dychovej skúške, tá však prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, bude zisťované pri nariadenej pitve.Po dôkladnom zadokumentovaní miesta dopravnej nehody, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.Kto v tomto prípade pochybil a je zodpovedný za zrážku, ktorá sa skončila tragédiou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania michalovských dopravných policajtov.