Opitých vodičov na slovenských cestách neubúda. Nitrianski policajti riešili muža, ktorý vypil pol litra vodky a sadol za volant

Vodič nafúkal viac ako 1 promile

Opití vodiči a cyklisti

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nitrianski dopravní policajti chytili ďalšieho opitého vodiča za volantom svojho auta. Dopravní policajti z Nitry spozorovali počas služby vozidlo Mercedes Benz v Nitre časť Dolné Krškany, ktoré oproti nim jazdilo zo strany na stranu. O udalosti informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.Policajti sa za vodičom okamžite otočili, keď v tom čase vošiel do protismeru na Lieskovú ulicu, kde porušil značku zákazu vjazdu a celou ulicou prešiel v protismere.„Pri kontrole bol vodič vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na vedenie motorového vozidla a 60-ročný muž bol následne podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,49 mg/l alkoholu, čo predstavuje 1,02 promile,“ píše v statuse polícia.Vodič podľa policajtov uviedol, že sa pohádal so ženou a vypil približne pol litra vodky, ale keďže bol hladný, čakal kým vytriezvie, a potom si chcel ísť kúpiť bagetu na čerpaciu stanicu. „Po celý čas sa však k policajtom správal slušne a svoj skutok oľutoval a veľmi ho to mrzelo,“ uviedla v závere polícia, ktorá vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne.Ako informovali policajti Trnavského kraja vykonali v predchádzajúcom týždni 3 544 dychových skúšok na alkohol, 27 z nich malo pozitívny výsledok.Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová , nafúkalo 10 vodičov a 17 cyklistov. Dvaja vodiči nafúkali viac ako jedno promile, čím sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Policajti na cestách v Trnavskom kraji počas 39. týždňa zaevidovali 51 škodových udalostí a 27 dopravných nehôd. Ani jedna z nich nemala smrteľné následky, pri jednej utrpela ťažké zranenia jedna osoba. Pri jeden z nehôd zistili policajti u vodiča alkohol.