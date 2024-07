Muž, ktorý napadol poslanca Ľuptáka, čelí obvineniu. Vyšetrovateľ žiada väzbu

Nešlo o politicky motivovaný útok

Ženy nedodržiavali nočný pokoj

20.7.2024 (SITA.sk) - V súvislosti s fyzickým napadnutím poslanca Pavla Ľuptáka (poslanecký klub SNS ) vzniesli obvinenie 36-ročnému mužovi z okresu Bánovce nad Bebravou za prečin porušovania domovej slobody a prečin ublíženia na zdraví. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Polícia priblížila, že na základe doterajšieho vyšetrovania zistili, že obvinený vo štvrtok 18. júla v podvečerných hodinách vnikol na pozemok rodinného domu v Turčianskych Tepliciach a správal sa agresívne.Ani po výzve neopustil súkromný pozemok a fyzicky poslanca Ľuptáka napadol. Ten utrpel zranenia, ktoré museli byť lekársky ošetrené. Polícia doplnila, že vyšetrovateľ spracoval podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvinenej osoby.Strana Národná Koalícia/Nezávislí Kandidáti informovala, že vo štvrtok popoludní bol fyzicky napadnutý jej člen, poslanec Ľupták. Do parlamentu sa dostal na kandidátke Slovenskej národnej strany. K útoku prišlo na jeho pozemku pri dome.Poslanec Ľupták si nemyslí, že išlo o politicky motivovaný útok, aj keď útočníka oboznámil s tým, že je verejný činiteľ. Ako uviedol pre Denník N, k útoku podľa neho prišlo po tom, ako zrušil prenajaté ubytovanie štyrom matkám s deťmi.Dôvodom malo byť ich nevhodné správanie sa počas pobytu. Poslanec priblížil, že ženy nedodržiavali nočný pokoj, aj keď ich na to niekoľkokrát upozornil. Po neuposlúchnutí výziev im Ľupták oznámil, že prenájom im ruší, pričom ženy boli podľa neho pod vplyvom alkoholu.„Ony zavolali nejakým motorkárom, došiel jeden a vybavil to takto,“ tvrdí Poslanec. Motorkár ho podľa jeho slov udrel do hlavy päsťou, po čom poslanec spadol na zem a zranil si nohu.