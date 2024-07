Pochod za práva LGBTI komunity podporilo aj 35 zahraničných ambasád, vyslali jasný odkaz

Právo na ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou

Na Námestí slobody sa v sobotu uskutoční Dúhový Pride Bratislava 2024. Ide o jeho 14. ročník, pričom témou tento rok je slovenská kultúra. Festival bude priestorom pre všetkých, ktorí chcú spoznať a osláviť kultúru v jej rozmanitosti. Jej súčasťou sú aj kvír ľudia, Rómovia a hlasy mladej generácie.





20.7.2024 (SITA.sk) - Pochod za práva LGBTI komunity Dúhový Pride , ktorého 14. ročník sa uskutoční v sobotu v Bratislave, podporilo aj 35 zahraničných ambasád, niekoľko ďalších zahraničných zastúpení, primátor hlavného mesta Matúš Vallo či bratislavský župan Juraj Droba Ako ďalej vyplýva z vyhlásenia 45 inštitúcií, ktoré poskytlo Veľvyslanectvo USA , Pride pochody predstavujú naliehavé pripomenutie, že všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné v dôstojnosti a právach a že každý, bez ohľadu na to, kým je alebo koho miluje, si zaslúži rovnakú úctu, dôstojnosť a rovnosť v uplatňovaní svojich ľudských práv.„Podporujeme Slovákov a Slovenky v ich úsilí zaručiť, aby všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, mohli plnohodnotne užívať svoje ľudské práva a základné slobody," uvádza sa vo vyhlásení.Medzinárodné a regionálne nástroje v oblasti ľudských práv, akými sú Všeobecná deklarácia ľudských práv Európsky dohovor o ľudských právach a Charta základných práv Európskej únie, zabezpečujú podľa signatárov všeobecné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a zároveň ustanovujú, že všetci majú právo na rovnakú ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou.„Tieto princípy nás všetkých zaväzujú, aby sme sa pokúšali o dosiahnutie rovnakého zaobchádzania pre každého. To zahŕňa aj členov LGBTQI+ komunity ," uvádza sa vo vyhlásení.Násilie a útoky motivované nenávisťou, vrátane tragického útoku na Tepláreň z roku 2022, sa podľa signatárov intenzívne vynárajú v našej kolektívnej pamäti.„Naďalej odsudzujeme všetky formy diskriminácie a násilia, a potvrdzujeme svoj záväzok brániť práva každého človeka, bez ohľadu na to, kým je alebo koho miluje. Odhodlane sa staviame proti pokusom oslabovať tieto práva, chápajúc, že naša kolektívna prosperita a bezpečnosť sú zakorenené v inklúzii a ochrane nás všetkých," uvádza sa vo vyhlásení. Signatári zároveň zdôraznili, že v tejto súvislosti vysielajú jasný odkaz.„Každý si zaslúži žiť autenticky a bez strachu. Naďalej budeme obhajovať mierumilovné a inkluzívne spoločnosti, v ktorých prevláda láska a rešpekt," dodali signatári.