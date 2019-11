Muž, ktorý prepadol Özila a Kolašinaca, dostal desaťročné väzenie

Mesut Özil, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. novembra (TASR) - Ozbrojeného lupiča, ktorý v lete prepadol dvojicu futbalistov Arsenalu Londýn Mesuta Özila a Seada Kolašinaca, odsúdil súd na desať rokov väzenia. Muž chcel spoločne so svojím komplicom ukradnúť hráčom luxusné hodinky v hodnote 200.000 libier.Ashley Smith a jeho komplic Jordan Northover neuspeli pri lúpežnom prepadnutí, lebo nepočítali s odvážnym činom Kolašinaca, ktorý ubránil seba i svojho spoluhráča. Tridsaťročného Smitha opísal sudca ako viacnásobného kriminálnika, dobre známeho polícii. V čase útoku si odpykával 42-mesačný podmienečný trest za vlámačku. Jeho 26-ročný komplic Northover si vypočuje verdikt súdu neskôr, termín pojednávania zatiaľ nie je stanovený, uviedol denník The Guardian.Özil a Kolašinac sa stali terčom lúpežného prepadnutia na severe Londýna v júli. Dvaja muži sa vyzbrojili nožmi a chceli odcudziť Özilovo auto. Nemecký futbalista sedel na mieste šoféra, lupiči zablokovali auto motorkami. Kolašinac však vyskočil zo sedadla spolujazdca a zabránil krádeži. Lupiči potom prenasledovali hráčov na ukradnutom mopede a hádzali po nich kamene. Futbalisti sa napokon uchýlili do reštaurácie.