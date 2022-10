Muž, ktorý si natáčal policajta pri diaľničnej kontrole, nebol Ukrajinec. Zmýlil sa aj Kollár

Kollár by mu dal aj odmenu

Bez vodičáku aj diaľničnej známky

Muž mal byť arogantný a drzý

27.10.2022 (Webnoviny.sk) - Muž, ktorý si natáčal policajta pri diaľničnej kontrole, nebol Ukrajinec, ale Gruzínec. Upozornila na to vo štvrtok polícia na svojej facebookej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR.Ako uviedla, po zverejnení videa zachytila na sociálnych sieťach viacero klamlivých informácií, ktoré muža označili za Ukrajinca.„Niektoré z nich explicitne obsahovali tvrdenia, podľa ktorých išlo o prejav nevďačnosti utečencov z Ukrajiny, ktorí sa vyhýbajú odvodovej povinnosti a zneužívajú našu pohostinnosť. Takéto statusy v podstate priamo a bez zábran opisovali, čo bolo hlavným zmyslom ich klamstva o pôvode muža - vyvolať nenávisť voči utečencom z Ukrajiny,“ napísala polícia s dodatkom, že podobné pokusy zaznamenáva pravidelne.Informáciu o Ukrajincovi použil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).„To, čo si tu dovoľujú niektorí “utečenci” na drahých autách a myslia si, že nám tu budú skákať po hlave, že nebudú nič rešpektovať, ako si to dovolia doma na Ukrajine, tak tieto maniere si priviezli aj k nám. Mýlia si našu pohostinnosť so svojou svojvôľou, sú veľakrát drzí a nerešpektujú ani policajný zbor,“ napísal na svojom facebookovom profile Kollár.Zastal sa tak policajta, ktorý na medializovanom videu použil vulgarizmus voči mužovi, ktorého zastavil na diaľnici D2. Zdôraznil, že k služobnému postupu policajta nemá výhrady.„Kľudne aj odmenu by som mu dal. A či by som ho riešil ? Áno, napomenutím, nech nepoužíva vulgárne slová,“ uviedol Kollár. Dodal, že je rád, že sa policajt „nepokakal“ a nepustil vodiča bez pokuty.Na videu vidieť, ako muž hovoriaci v inom jazyku niečo hovorí policajtovi, ktorý sedí v aute a ktorého si pri tom nakrúca na mobil. Policajt mu vysvetľuje, že neuhradil diaľničnú známku. Vzápätí sa rozčúli a povie, „čo ma ty tu poučuješ, do p…“, a rázne vystúpi z auta, po čom video končí.Ako napísala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, hliadka bratislavských dopravných policajtov kontrolovala na diaľnici D2 elektronické diaľničné známky a zákaz požívania alkoholu vodičmi pred alebo počas jazdy. Zastavila vozidlo Volkswagen, pričom pri kontrole zistila, že vodič u seba nemá vodičský preukaz a nemá ani uhradenú diaľničnú známku.Dostal pokutu 200 eur, ktorú odmietol zaplatiť a podpísať. Preto s ním policajt spísal na mieste správu o výsledku objasňovania priestupku na úseku cestnej dopravy, ktorú rovnako odmietol podpísať a vyjadriť sa k nej. Keďže nemal uhradenú diaľničnú známku, príslušníci mu zadržali osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s evidenčným číslom a zakázali ďalšiu jazdu, „kým neodstráni závadu.“Spolujazdec si činnosť policajtov nahrával na mobil a vchádzal do bezprostrednej bezpečnostnej zóny policajta.„Opakované výzvy policajta, aby opustil jeho bezpečnostnú zónu, muž ignoroval, k policajtom sa správal arogantne a drzo a do bezpečnostnej zóny policajta vošiel aj počas toho, ako sedel v služobnom vozidle. Policajt voči arogantnému mužovi následne rázne vystúpil, pričom k použitiu donucovacích prostriedkov nedošlo, rovnako nedošlo k zraneniu žiadnych osôb,“ informovala polícia s dodatkom, že bezprostredná reakcia policajta voči tomuto mužovi bude vyhodnotená v rámci disciplinárneho konania jeho priamym nadriadeným.