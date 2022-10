Putin sa snaží získať na svoju stranu všetkých gubernátorov, chce sa tak vyhnúť tvrdej kritike pre vojnu na Ukrajine

27.10.2022 (Webnoviny.sk) - Moskva sa snaží aktívnejšie zapojiť gubernátorov ruských oblastí do systému národnej bezpečnosti, aby „odvrátila“ kritiku voči najvyššiemu vedeniu Ruska. V najnovšej správe na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva.Kremeľ podľa Britov presadzoval podobný prístup počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. „Pravdepodobne to však sťaží izoláciu ruskej spoločnosti od dôsledkov vojny na Ukrajine,“ napísalo ministerstvo.Ruský premiér Michail Mišustin v pondelok povedal, že starosta Moskvy Sergej Sobjanin bude koordinovať „vývoj bezpečnostných opatrení“ v ruských regiónoch.Päť dní predtým ruský vodca Vladimir Putin podpísal dekrét o zavedení nového režimu stupňov bezpečnostnej pohotovosti v ruských regiónoch a zavedení „stanného práva“ na nelegálne okupovaných územiach Ukrajiny.