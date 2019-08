Muž, ktorý sotil chlapca pod vlak, trpí schizofréniou

Hasiči a policajti stoja pri vysokorýchlostnom vlaku ICE na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte, archívna snímka. Osemročného chlapca zrazil na hlavnej železničnej stanici v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom vlak po tom, ako ho tam spoločne s matkou sotil 40-ročný muž. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 29. augusta (TASR) - Eritrejčana obvineného zo zabitia osemročného chlapca, ktorého spolu s matkou zhodil koncom júla v nemeckom Frankfurte nad Mohanom pred prichádzajúci vlak, umiestnili na psychiatrickú kliniku. Oznámila to vo štvrtok tamojšia prokuratúra, informovali agentúry DPA a AFP.Pri incidente na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom sotil muž z nástupišťa do koľajiska matku s dieťaťom vo chvíli, keď k nemu prichádzal vysokorýchlostný vlak ICE. Žena vo veku 40 rokov, pochádzajúca zo spolkovej krajiny Hesensko, vyviazla so zraneniami, jej osemročného syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.Útočník údajne napadol na stanici aj 78-ročnú ženu, ktorá však z nástupišťa nespadla. S pomocou svedkov sa ho podarilo zadržať, keď následne z miesta činu utekal. Motív jeho konania je stále nejasný.Zadržaného muža vo veku 40 rokov obvinili z vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu.Teraz ho z vyšetrovacej väzby premiestnili do psychiatrickej nemocnice, čo prokuratúra vo štvrtkovom oznámení odôvodnila tým, že muž je "". Podľa vyhlásenia trpí "" a v dôsledku tohto ochorenia by sa mohol aj v budúcnosti dopustiť závažných protiprávnych činov.Vzhľadom na predpoklad, že toto ochorenie bolo u muža v čase jeho činu akútne, sa prokuratúra domnieva, že jeho schopnosť ovládať svoje činy bola vtedy "".Ženatý otec troch detí, ktorého nemecké médiá identifikovali len ako Habte A., sa tento rok podroboval psychiatrickej liečbe, vyplýva z údajov polície vo Švajčiarsku, kde žil od roku 2006.Niekoľko dní pred útokom v Nemecku tento muž zamkol svoju manželku a deti vo veku jeden, tri a štyri roky, ako aj susedu v ich bytoch vo švajčiarskom meste Wädenswil v kantóne Zürich. Susedu tiež napadol a ohrozoval ju nožom.Nemecká polícia uviedla, že podozrivý zrejme nebol zaradený do niektorej európskej policajnej databázy ako hľadaný a mohol sa voľne pohybovať cez hranice. Podľa predošlých správ u prisťahovalca hlásiaceho sa k pravoslávnemu kresťanstvu dosiaľ nenašli znaky prípadnej radikalizácie alebo iného ideologického motívu.