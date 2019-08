Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. augusta (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol. Rast bol však iba mierny, čo signalizuje, že trh práce je napriek spomaľovaniu rastu ekonomiky aj naďalej dostatočne silný. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 24. augusta 215.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená rast o 4000 žiadostí, pričom údaje za daný týždeň boli revidované smerom nahor. Aj analytici očakávali počet prvých žiadostí za minulý týždeň na úrovni 215.000, predpokladali však, že rast bude výraznejší, keďže pôvodné údaje za predchádzajúci týždeň (do 17. augusta) poukazovali na 209.000 prvých žiadostí.Štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, však klesol. Počet žiadostí dosiahol 214.500, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 500 žiadostí.Trhy teraz čakajú na správu ministerstva práce o vývoji nezamestnanosti za mesiac august. Tú ministerstvo zverejní v piatok 6. septembra.