Muž, ktorý utýral psa na verejnosti, strávi dva roky vo väzení

Bratislava/Nové Mesto nad Váhom 22. novembra (TASR) - Dva roky strávi vo väzení 30-ročný muž, ktorý utýral psa v obci Vaďovce v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová tvrdí, že ide skôr o výnimku.povedal pre TASR hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus. Muž bol v minulosti viackrát súdne trestaný.Stanová hovorí, že väčšina prípadov týrania zvierat ostáva bez udelenia trestu, zvyčajne je to pre nedostatočné dôkazy. Na takéto činy treba podľa nej naďalej poukazovať. "skonštatovala zvieracia ombudsmanka. Pripomína tiež, že aj keď sú zvieratá na Slovensku pred násilím chránené prísnejšie, samotná vymožiteľnosť práva v tejto oblasti je nedostatočná.Muž mal na verejnosti chytiť psa za krk, zodvihnúť ho nad hlavu a hodiť na cestu. Následne ho mal udrieť do oblasti hlavy a uší. Pes sa nedokázal postaviť na nohy a zostal ležať na ceste. Potom mal muž na vôdzke urobiť slučku, ktorú prevliekol psovi okolo krku a mal ho odtiahnuť do dvora rodinného domu.