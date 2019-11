V Budapešti iniciovali demonštráciu na podporu protestov v Hongkongu

Tisíce ľudí sa v nedeľu 14. apríla 2019 zišli v Budapešti, aby si Pochodom života, jedným z najväčších európskych protirasistických podujatí, pripomenuli obete holokaustu. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 22. novembra (TASR) - Demonštráciu na podporu prebiehajúcich protestov v Hongkongu vyhlásila na štvrtok 28. novembra pred budovu čínskeho veľvyslanectva v Budapešti skupina na Facebooku.," píše sa vo výzve zverejnenej v piatok.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".