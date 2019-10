Muž, ktorý v roku 2018 vrazil autom do ľudí, dostal doživotie

Na archívnej snímke obrnené policajné auto, v ktorom pravdepodobne je Salih Khater, odchádza zo súdu 20. augusta 2018 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. októbra (TASR) - Muža, ktorý automobilom vrazil do niekoľkých ľudí pred budovou britského parlamentu so zámerom, odsúdili na doživotie za pokus o vraždu.Počas pojednávania na Ústrednom kriminálnom súde v Londýne sudkyňa Maura McGowanová vyhlásila, že Salih Khater si musí za svoj čin z augusta 2018, pri ktorom utrpeli zranenia traja ľudia, odpykať minimálne 15 rokov.uviedla McGowanová, ktorú citovala tlačová agentúra AP.Khater (30) bol v júli uznaný za vinného z toho, že svoj automobil zámerne nasmeroval do ľudí stojacich pred budovou parlamentu. Páchateľ následne kolidoval s bezpečnostnou bariérou.Zatiaľ čo Khatera neusvedčili z terorizmu, sudkyňa vyhlásila, že jehoMcGowanová zároveň označila jeho čin zaPodľa prokurátorky Alison Morganovej bol tento útok. Prokurátorka na pojednávaní s Khaterom ďalej uviedla, že príčina jeho konania nie je jasná, avšak výber cieľa indikujeKhater, britský občan pôvodom zo Sudánu, tvrdí, že do Londýna docestoval preto, aby na tamojšom sudánskom veľvyslanectve požiadal o víza, ale v okolí budovy parlamentua spanikáril. Londýnska polícia vyhlásila, že verdikt a komentáre sudkyne sa zhodujú s názorom policajných orgánov, že motívom Khaterovho konania bol terorizmus.Incident sa stal rok po tom, ako britskú metropolu zasiahla vlna smrteľných útokov automobilmi vrátane jedného pred budovou parlamentu.