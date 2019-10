Analytici: Infláciu v septembri 2019 znižovali obedy zadarmo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. októbra (TASR) - Infláciu v septembri znižovali obedy zadarmo, zvyšovali ceny vo vzdelávaní či doprave. Uviedol to v komentári k septembrovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil. Ceny vzdelávania (poplatkov vo vzdelávaní) vzrástli v porovnaní s augustom až o 3,9 % a zaznamenali tak najrýchlejší medzimesačný nárast od septembra 2005.dodal Koršňák.doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. Spotrebiteľské ceny v septembri v porovnaní s augustom v úhrne vzrástli o 0,1 %.