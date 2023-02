Muž na Audi A6 unikal pred policajtmi a ohrozoval iných vodičov, zastavili ho až strely do zadných kolies auta

16.2.2023 (SITA.sk) - Až streľbou do zadných kolies vozidla Audi A6 zastavili policajti v stredu 15. februára unikajúceho 36-ročného vodiča v obci Svrčinovec (okres Čadca). Ten totiž nereagoval na výzvu policajtov na zastavenie a unikal k hraničnému priechodu s Českou republikou.Ako ďalej informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pred hraničným prechodom sa s vozidlom otočil a smeroval späť na Čadcu. Počas jazdy niekoľkokrát ohrozil iných vodičov, ktorí boli nútení sa mu vyhnúť.„Vodič nereagoval na viaceré výzvy polície na zastavenie, dávané výstražným svetelným a zvukovým znamením, preto policajti použili najskôr varovné výstrely zo služobnej zbrane do vzduchu. Ani po nich však vodič vozidlo nezastavil, pokračoval v bezohľadnej jazde, a preto policajti na mieste, kde streľbou neboli ohrození ostatní účastníci cestnej premávky a ani obyvatelia obce, zastavili vozidlo strelami do oblasti zadných kolies," uviedla polícia.Počas procesných úkonov policajti zaistili neznáme látky, ktoré budú zaslané na expertízne skúmanie.„36-ročný vodič bol obmedzený na osobnej slobode a predvedený na policajný útvar. V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," dodala polícia s tým, že celá udalosť sa zaobišla bez zranení.