Muž na ulici v nemeckom meste Erfurt napadol a zranil dvoch ľudí, motív jeho útoku nepoznajú

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Muž v nemeckom meste Erfurt v pondelok ráno napadol a zranil dvoch okoloidúcich. O niekoľko hodín neskôr polícia zatkla podozrivého.Obete vo veku 45 a 68 rokov previezli do neďalekých nemocníc, kde absolvovali operácie. Útočník pravdepodobne použil nôž.Polícia pri pátraní po páchateľovi použila aj vrtuľník. Vyšetrovanie viedlo úrady k 32-ročnému mužovi, ktorý už má záznamy za násilné a ďalšie trestné činy a v minulosti mal problémy s duševným zdravím, uviedla polícia vo vyhlásení.Zatkli ho v jeho byte, pričom mal zranenia, ktoré si zrejme spôsobil sám. Následne ho previezli do nemocnice.Motív útoku nie je zatiaľ známy, podľa polície však neexistuje dôvod predpokladať, že by bol politicky motivovaný. Podozrivý a obete sa nepoznali.