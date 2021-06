Televízor na stenu ako zaujímavé dizajnové riešenie, s ktorým ušetríte miesto

Televízor umiestnený na stene je vkusným dizajnovým prvkom interiéru. Zdroj: depositphotos.com

Niet sa čomu diviť, staršie televízory mali napriek menším uhlopriečkam značne veľké rozmery a hmotnosť. Takýto veľký spotrebič by teda zavesený na stene nevyzeral vkusne.

S príchodom moderných plochých televízorov sa však situácia zmenila. Revolúcia nastala vo veľkosti uhlopriečky a v hĺbke zariadenia. Dnešné TV majú hrúbku len niekoľko centimetrov a sú i ľahšie.

Tenké televízory sú vkusným dizajnovým prvkom miestnosti

Takto tenký televízor už nemá zmysel umiestňovať do obývacej steny či na TV stolík. Prišli by ste tým nielen o cenný úložný priestor, ale takisto by ste nevyužili celú odkladaciu plochu a zbytočne by sa vám tam iba usádzal prach.

Ak sa však rozhodnete umiestniť televízor na stenu, je potrebné pamätať na niekoľko vecí

Potrebujete si vybrať správny TV držiak

Pri výbere držiaka na TV je dôležité sa zamerať na niekoľko parametrov.

Všímajte si, na aké rozmedzie uhlopriečok je držiak vhodný a takisto aká je jeho maximálna nosnosť. Dôležitý je aj tzv. VESA štandard, čo je označenie rozstupu dier na zadnej strane TV či monitora, ktoré slúži na uchytenie na držiak. Na základe rozmerov VESA štandardu si môžete vybrať takmer univerzálny držiak na televízor.

Otočný alebo fixný držiak TV?

Ďalším kritériom je možnosť otočenia televízora. Ak nemáte na stene extra miesto, prípadne máte gauč priamo oproti televízoru, tak vám postačí fixný TV držiak. Keď však máte viac miesta na stene, či väčšiu miestnosť, kde by ste chceli využiť rôzne pozorovacie uhly, stavte na kĺbový alebo sklopný držiak na TV.

Potom stačí iba správny držiak šikovne a opatrne namontovať. Nakoľko bude televízor vytvárať nemalú dlhodobú záťaž, dbajte najmä na správne uchytenie do steny. Potom sa stačí iba ponoriť do sedačky či kresla a vychutnať si vaše obľúbené programy takmer ako v kine.

Namontovať držiak na TV nie je žiadna veda, potrebujete iba šikovné ruky. Zdroj depositphotos.com