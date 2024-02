Muž napadol spiacu manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Kričal, že ju pripraví o hlavu

15.2.2024 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 62-ročný muž z okresu Stará Ľubovňa. Ako vo štvrtok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž v utorok v ranných hodinách vošiel do spálne, kde spala jeho manželka, a počas spánku ju fyzicky napadol.Udrel ju do hlavy, chytil ju pod krk a vulgárne jej nadával, pričom sa jej po celý čas vyhrážal zabitím. Žena sa však bránila, konanie manžela u nej vyvolalo strach a obavu o život. Agresor ženu slovne napadol aj v utorok v čase obeda na verejnom priestranstve pri dome. Tam sa jej vyhrážal, že ju pripraví o hlavu.Policajná hliadka muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Ak sa obvinenému vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.