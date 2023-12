Muž narazil autom do zvodidiel a odišiel, privolaných policajtov napadol a k útoku vyzýval aj svojho psa (foto)

Muž pred políciou utekal

Policajti použili donucovacie prostriedky

28.12.2023 (SITA.sk) - Muž havaroval a následne napadol policajtov. Policajnú hliadku vyslali k dopravnej nehode, ktorá sa stala v katastrálnom území mesta Bojnice.Na linke 158 dostali oznam, že muž, ktorý vyzeral ako opitý, narazil autom do zvodidiel a potom spolu so svojim psom odišiel. Hliadka 56-ročného muža našla, no ten začal pred políciou utekať, preskočil zvodidlá a snažil sa skryť.Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová . Ako polícia ďalej spresnila, muža vyzvali, aby sa presunul k služobnému vozidlu.Muž ale začal byť agresívny a udrel do hlavy jedného z členov hliadky a druhému sa snažil vykrútiť ruku, ktorú mu udrel o služobné vozidlo. Muž sa tiež po celý čas policajtom vyhrážal zabitím a nabádal svojho psa, aby ich roztrhal.Jednému policajtovi spôsobil aj zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Policajti použili donucovacie prostriedky a muža spacifikovali. Po zadržaní ho umiestnili do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ ho obvinil z útoku na verejného činiteľa.Súčasne odovzdal prokurátorovi spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.