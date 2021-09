Muž narazil s autom do priekopy a prevrátil sa na strechu, zraneniam na mieste podľahol (foto)

Ostal zakliesnený pod vozidlom

V aute sa viezla aj maloletá osoba

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tragicky sa skončila nočná nehoda v obci Úbrež v okrese Sobrance. Tridsaťdvaročný vodič podľahol zraneniam po tom, ako sa so svojím autom po náraze do priekopy prevrátil na strechu.Ako informovala Lenka Ivanová z košickej krajskej polície, podľa doterajších zistení krátko pred 3:30 hodinou vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere od poľnohospodárskeho družstva k obecnému úradu.„Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovke a poveternostným podmienkam narazil do priekopy a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Počas toho však z vozidla vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom. Žiaľ, zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, vodič na mieste podľahol,“ uviedla Ivanová.Spolu s ním sa vo vozidle viezla aj maloletá osoba, ktorá podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia do 7 dní. Predbežná škoda bola vyčíslená na 3-tisíc eur.To, či nebohý vodič požil pred jazdou alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, sa bude podľa Ivanovej zisťovať pri pitve. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.