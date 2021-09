Vyšetrovatelia pri odkrývaní káuz zažívajú obrovský tlak, k očiste by malo podľa Kolíkovej dôjsť zákonne

Treba vytvoriť nezávislú inštitúciu

Tlak je obrovský

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - V záujme obnovy dôvery v právny štát sa musíme pozrieť na systém ako taký. Riešením je nastavenie systému tak, aby sa inštitúcie nedostali do konfliktu v rámci trestného konania. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v súvislosti s dianím bezpečnostných zložkách štátu.Konfliktom medzi inštitúciami podľa ministerky neprimerane vytvára priestor ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku a myslí si, že sa treba rozprávať aj o tom, ako by mala vyzerať nezávislá policajná inšpekcia.„Diskusie k tomu boli, napokon, už aj v minulosti a myslím si, že je naozaj na mieste rozprávať sa o vytvorení nezávislej inštitúcie, ktorá by mala na starosti inšpekciu nielen voči policajtom, ale napríklad aj voči príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, voči finančnej správe a vôbec voči ozbrojeným zložkám,“ napísala na sociálnej sieti.Podľa Kolíkovej vyšetrovatelia pri odkrývaní káuz prepojených na najvyššie špičky štátu majú pred sebou veľmi veľkú a vážnu prácu, na ktorú je vyvíjaný aj veľký verejný tlak, aby výsledky priniesli v čo najkratšom čase a aj v čo najlepšej kvalite.„Veľmi ťažko sa hocikomu pracuje pod tlakom. A ten tlak je tu obrovský. Samozrejme, že pre celú spoločnosť je dôležité, aby k očiste došlo. Dôležité je však aj to, aby k očiste došlo zákonným a aj dôveryhodným spôsobom,“ povedala ministerka.Dodala, že konfliktné situácie medzi inštitúciami, či už je to medzi generálnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou, vyšetrovateľmi, inšpekciou, túto dôveryhodnosť spochybňujú.