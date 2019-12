Muž našiel batoh s tisícmi eur a darčekmi, vrátil ho majiteľovi

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. decembra (TASR) - Skutočne šťastné Vianoce prežil 63-ročný Nemec, poctivý nálezca mu totiž vrátil batoh plný darčekov i množstva peňazí, ktorý si zabudol pod stromom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Batoh s hotovosťou vo výške 16.000 eur a darčekmi našiel 51-ročný Nemec neďaleko centra západonemeckého mesta Krefeld krátko pred štedrovečernou polnocou a následne upovedomil políciu, ktorej sa podarilo rýchlo vypátrať majiteľa týchto cenností.Muž pritom odmietol aj ponúkané nálezné, "", napísala na Facebooku miestna polícia a dodala, že "".Príspevok polície na sociálnej sieti si vyslúžil množstvo pochvalných reakcií i komentárov. Viacerí užívatelia ale vyjadrili aj prekvapenie nad skutočnosťou, že mal niekto pri sebe takú vysokú hotovosť. Hovorca krefeldskej polície v tejto súvislosti vo štvrtok AFP povedal, že hoci je to "", majiteľ ruksaku tvrdil, že sa "", keď mal svoje peniaze pri sebe.AFP pripomína, že v Nemecku má každý nálezca nárok na určitú sumu, respektíve nálezné, odvíjajúce sa od hodnoty nájdeného predmetu. V tomto prípade by si 51-ročný muž polepšil o 490 eur, ak by ponúkané nálezné prijal.