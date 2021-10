Muž niekoľko hodín pátral s dobrovoľníkmi po nezvestnom. Po vytriezvení zistil, že hľadá seba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Keď sa Turek Beyhan Mutlu po nočnom popíjaní alkoholu u priateľov nevrátil domov, začali ho hľadať. Ako uviedol web news.sky.com, do akcie sa okrem úradov zapojili jeho priatelia i množstvo dobrovoľníkov.Nebolo by na tom nič výnimočné, keby sa nezvestný 50-ročný muž nevedomky nepridal k pátracej skupine, aby hľadal sám seba. Až po niekoľkých hodinách a vytriezvení zistil, že ľudia pátrajú práve po ňom. Prišiel na to pomerne kuriózne. Keď niekoľko ľudí počas hľadania začalo kričať jeho meno, odpovedal: „Ja som tu“. Polícia ho následne vypočula a bezpečne odprevadila domov.Beyhan Mutlu, ktorý žije v okrese Inegöl v severozápadnej tureckej provincii Bursa, sa opitý stratil v lese, keď išiel od svojich priateľov. Jeho manželka a kamaráti ho nahlásili ako nezvestného po tom, čo sa s ním niekoľko hodín nevedeli skontaktovať.