Muž obvinený z úkladnej vraždy manželky pôjde do väzby, rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd

Úkladná vražda manželky

Polícia už našla telo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

- Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica dnes rozhodol o vzatí do väzby Erika K., ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.„Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie je právoplatné, prokurátor ani obvinený proti nemu nepodali sťažnosť," dodala.Polícia 30. apríla v rámci akcie Kamiben obvinila v prípade úkladnej vraždy Erika K., ktorý mal 3. marca 2020 usmrtiť svoju manželku. Polícia o tom informovala prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.Obvinený mal manželku násilím vtlačiť do svojho auta a odviezť z Richnavy. V obci Kluknava mal odbočiť na lesnú cestu, tam obeť usmrtiť pripraveným nožom, a potom telo opäť naložiť do auta a previezť k rybníku v obci Nižný Žipov v trebišovskom okrese.Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v stromovitom poraste pri ceste do obce Hrčeľ.Policajti telo našli v stredu 29. apríla 2020 pri obhliadke miesta činu na základe operatívnej činnosti, ako aj výsluchu svedkov. Vyšetrovanie pokračuje ďalej, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.