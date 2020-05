Vstup Slovenska do Európskej únie považuje prezidentka Čaputová za správne rozhodnutie občanov

Správne rozhodnutie slovenských občanov

Nenahraditeľná pomoc Európy v čase krízy

1.5.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 16. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) konštatovala, že išlo o správne rozhodnutie.Vyjadrila tiež vieru v to, že s nástupom novej vlády krajina obnoví aj zahraničnopolitický konsenzus. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti.„Pred 16 rokmi sme po úspešnom referende vstúpili do Európskej únie a bolo to správne rozhodnutie občanov Slovenska. Verím, že sa s nástupom novej vlády na Slovensku obnoví aj konsenzus na našom zahraničnopolitickom smerovaní, ktorý sa v uplynulých rokoch naštrbil,“ uviedla prezidentka.Ako ďalej priblížila, nikdy predtým nebolo tak evidentné, ako veľmi sa európske politiky priamo týkajú všetkých občanov. Zdôraznila tiež, že európska pomoc je v čase krízy nenahraditeľná a každý členský štát bude musieť prejaviť dostatok dobrej vôle prejsť jej dôsledkami spoločne.„Tak, ako je to vlastné dobrým partnerom a spojencom,“ uzavrela Čaputová.Slovensko si dnes pripomína 16. výročie svojho vstupu do EÚ. SR sa 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala súčasťou európskeho spoločenstva.