Muž odsúdený za krádež dostal ďalších dvanásť rokov len za to, že mal vo väzení mobil

Vlna odporu u Afroameričanov

Zverejnil číslo na guvernéra

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte Mississippi odsúdili muža, ktorý si už odpykával trest odňatia slobody za krádež, na ďalších dvanásť rokov za mrežami za to, že mu v jeho cele našli mobilný telefón. Prípad označujú za šokujúci aj mnohé americké médiá, zvyknuté na niektoré netradičné rozhodnutia amerických súdov, ktoré napríklad v Európe vyvolávajú údiv.Keďže odsúdený muž je černoch, zdvihla sa vlna odporu aj na strane Afroameričanov, ktorí tvrdia, že ide o ďalší z prípadov súdneho šikanovania ľudí inej ako bielej farby pleti a ďalší dôkaz rasizmu zo strany americkej bielej populácie.Tridsaťdevätročného Willieho Nasha odsúdil k dvanásťročnému trestu väzenia najskôr už v auguste 2018 nižší súd, a tento týždeň tento drastický trest potvrdil aj Najvyšší súd štátu Mississippi, na ktorý sa Nash odvolal. Najvyšší súd len sucho konštatoval, že "trest, hoci je prísny, nevybočuje zo zákonného rámca".V Mississippi platí od roku 2012 zákon, podľa ktorého je možné vymerať trest odňatia slobody od troch do pätnástich rokov každému, u koho sa vo väzení nájde zbraň, mobilný telefón alebo jeho súčasti.Prečo je mobil podľa zákonodarcov rovnako nebezpečný ako zbraň, nie je jasné.Leonard Pitts, vplyvný komentátor denníku Miami Herald, sa rozhodol vložiť do kampane za zmenu tohto zákona, zverejnil telefónne číslo mississippského guvernéra Tateho Reevesa a navrhol, aby mu naň zavolali všetci obyvatelia Mississippi, ktorí si myslia, že zatvárať ľudí na dlhé roky za nájdenie mobilu v cele je zvrátené.Ak sa zákon nezmení, odsúdený Willie Nash o dvanásť rokov dlhšie neuvidí svoju manželku a tri deti, s ktorými si z väzenia potajme písal.