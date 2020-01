Marine Le Penová sa rozhodla, že bude opäť kandidovať na post francúzskej prezidentky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Líderka francúzskej nacionalistickej strany Národné združenie Marine Le Penová chce kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Hoci sa uskutočnia až v roku 2022, politička sa už podľa jej slov rozhodla a naznačila, aké má plány.Svoj úmysel kandidovať oznámila vo štvrtok, keď predstavila svoje novoročné želania, pričom uviedla, že navrhuje "veľkú alternatívu, ktorá by postavila krajinu znova na nohy" a vytvorila "národnú jednotu".Le Penová zároveň podotkla, že jej kandidatúru musí v roku 2021 schváliť stranícky kongres Národného združenia. Ako sa však pre televíziu BFMTV vyjadril europoslanec, a nádejná hviezda strany, Jordan Bardella, to by nemal byť problém.Na margo svojho skorého oznámenia úmyslu kandidovať Le Penová povedala, že dáva Francúzsku "posolstvo nádeje".Le Penová kandidovala aj v roku 2017 a dostala sa až do druhého kola, v ktorom ju porazil Emmanuel Macron. Ten momentálne čelí jednému z najhorších období v úrade. Okrem demonštrácií hnutia žltých viest sa tiež potýka so štrajkom proti dôchodkovým reformám, ktorý trvá už 43 dní.