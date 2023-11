Muž odsúdený za vraždu novinárky Politkovskej dostal milosť. Spolu s inými vrahmi mu pomohla účasť v bojoch na Ukrajine

Odsúdený na 20 rokov

Desaťtisíce naverbovaných väzňov

14.11.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin omilostil bývalého ruského detektíva, ktorého odsúdili za jeho rolu pri zabití prominentnej investigatívnej novinárky Anny Politkovskej v roku 2006, po tom, čo bojoval na Ukrajine. Jeho právnik povedal ruským médiám, že jeho klienta Sergeja Chadžikurbanova omilostili po tom, čo naplnil šesťmesačný vojenský kontrakt na Ukrajine a odvtedy zostal v ozbrojených silách.Právnik Alexej Michalčik nešpecifikoval, kedy jeho klient nastúpil do bojov na Ukrajine ani či bol členom žoldnierskej Wagnerovej skupiny . Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Sergeja Chadžikurbanova v roku 2014 odsúdili na 20 rokov väzenia za jeho rolu v zosnovaní vraždy Politkovskej, ktorá bola ostrá kritička Kremľa. Bol jedným z piatich ľudí, ktorých uväznili v súvislosti s vraždou.Politkovská pracovala pre noviny Novaja Gazeta a rozsiahlo sa venovala ruským vojnám v Čečensku. V októbri 2006 ju zabili vo výťahu jej domu v Moskve.Od minulého leta ruské ministerstvo obrany a súkromná vojenská organizácia Wagnerova skupina naverbovali desaťtisíce väzňov, vrátane vrahov a domácich násilníkov, aby bojovali vo vojne na Ukrajine.V rámci dohody bolo odsúdeným povedané, že ak budú šesť mesiacov bojovať a prežijú, budú sa môcť vrátiť sa do normálneho života bez toho, aby si odpykali zvyšok trestu. Niekoľko odsúdených, ktorým bola udelená milosť, sa od svojho prepustenia dopustili násilných vrážd, čo vyvolalo ďalšie obavy, že návrat väzňov do spoločnosti po účasti v bojoch na Ukrajine prinesie novú vlnu vrážd a domáceho násilia.