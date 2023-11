Putin schválil nové reštrikcie médií pred prezidentskými voľbami, svoju kandidatúru ešte neoznámil

Registrované médiá

Zmeny v legislatíve

14.11.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin schválil zmeny v zákone, ktorým sa riadia prezidentské voľby, čím uplatnil nové obmedzenia na médiá. Ako v utorok informovali miestne tlačové agentúry, zmeny prichádzajú pred marcovými voľbami hlavy štátu v Rusku.Podľa doplnkov zákona, ktoré Putin schválil, budú môcť zasadnutia volebných komisií pokrývať iba novinári zmluvne zamestnaní registrovanými médiami.Potenciálne to môže znemožniť prácu novinárom pracujúcim ako samostatne zárobkovo činné osoby.K zmenám legislatívy patrí aj zákaz akéhokoľvek spravodajstva o činnosti komisie na vojenských základniach alebo v oblastiach so stanným právom bez predchádzajúceho povolenia regionálnych a vojenských orgánov.Očakáva sa, že Putin, ktorý v krajine vládne ostatných 24 rokov, sa bude v prezidentských voľbách usilovať o nový šesťročný mandát.Ruský vodca neinformoval, či bude kandidovať. Vyjadril sa, že to oznámi až po tom, ako parlament formálne určí dátum volieb.