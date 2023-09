Muž ohrozoval mladých ľudí japonskými mečmi a nunčakmi, počas chvíľkovej nepozornosti agresora spacifikovali (foto)

25.9.2023 (SITA.sk) - Skupinku mladých ľudí v bratislavskej Dúbravke cez víkend ohrozoval muž ozbrojený mačetami. Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania a trestného činu výtržníctva čelí 50-ročný Martin M. z Bratislavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , v sobotu 23. septembra krátko po 3:00 privolali policajtov na ulicu M.Sch.Trnavského, kde v blízkosti benzínovej pumpy ohrozoval skupinku šiestich mladých ľudí muž ozbrojený dvomi japonskými mečmi – katanami.„S katanami v rukách sa začal mladým ľuďom vyhrážať zabitím, v dôsledku čoho skupinka z miesta chcela odísť," uviedol hovorca s tým, že muž ich však prenasledoval a vo vyhrážkach pokračoval.„Po chvíli jeden z mečov zapichol do zeme a vytiahol ďalšiu zbraň – nunčaky, pričom v agresívnom správaní a vyhrážkach zabitím pokračoval," dodal hovorca.Dvaja mladí muži zo skupinky využili chvíľkovú nepozornosť a agresívneho muža spacifikovali. Až do príchodu polície ho zadržali na mieste. Policajti muža eskortovali na oddelenie a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vec realizujú v takzvanom superrýchlom konaní.