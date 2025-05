Muž omylom vyhodil do koša zlaté šperky, vznikla mu škoda vo výške viac ako 2 000 eur

9.5.2025 (SITA.sk) - Trestné stíhanie pre trestný čin zatajenie veci vedie polícia v Humennom, kde jeden z obyvateľov Třebíčskej ulice vyhodil vo štvrtok 8. mája pred bytovým domom do smetného kontajnera vrece s odpadom.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , do vreca sa omylom dostala aj drevená šperkovnica. V nej boli viaceré zlaté šperky. Išlo o retiazky, náušnice, prstene i prívesky.„Skôr ako si to majiteľ uvedomil, niekto našiel šperkovnicu v kontajnery, vybral z nej šperky a jednoducho si ich ponechal,“ uviedla Ligdayová. Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na viac ako 2 000 eur.