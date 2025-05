Súčasná vláda nereprezentuje Slovensko, iniciatíva Mier Ukrajine nateraz končí s organizovaním zhromaždení

Vláda nereprezentuje Slovensko

Podpora vojnového besnenia

9.5.2025 (SITA.sk) - Na bratislavskom Námestí slobody sa v piatok uskutočnilo v poradí 11 zhromaždenie „Slovensko je Európa". Ako na jeho konci oznámili organizátori z iniciatívy Mier Ukrajine , nateraz si v organizovaní zhromaždení dávajú pauzu.„Dávame si prestávku, chceme sa nadýchnuť," vyhlásili. Zároveň poďakovali ľuďom, ktorí sa na zhromaždeniach zúčastňovali. „Plnými námestiami ste jasne dokázali, že súčasná vláda nereprezentuje Slovensko," zdôraznili organizátori.Prvé zhromaždenie Slovensko je Európa sa uskutočnilo v januári tohto roku v reakcii na návštevu predsedu vlády Roberta Fica v Moskve v decembri 2024. Piatkový protest zase reagoval na aktuálnu Ficovu cestu do Ruska. Na proteste vystúpil aj exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer . Ten pripomenul, že verejnosť doteraz nepozná detaily prvej Ficovej cesty. Zároveň skonštatoval, že za 562 dní vlády Roberta Fica sa Slovensko prepadá každý deň v ukazovateľoch kvality života.„Sú aj rebríčky, v ktorých stúpame," povedal s tým, že takýmito rebríčkami sú napríklad korupcia alebo zlyhávanie právneho štátu. Bývalá diplomatka a herečka Magda Vášaryová vyhlásila, že Slovensko nikdy nebude súčasťou aziatskej ríše, aj keď to zamýšľal v minulosti Gustáv Husák a v súčasnosti Robert Fico.„My vieme rozlíšiť zlo a dobro," uviedla. Diplomat Metod Špaček zase povedal, že Robert Fico sa išiel do Moskvy klaňať a podporiť vojnové besnenie. „Išiel tam, do Moskvy, sa bratať s diktátormi celého sveta," skonštatoval Špaček s tým, že Fico sa už dávno mentálne odklonil od Európy a európskych hodnôt. Zdôraznil však, že práve vďaka protestným zhromaždeniam vláda nemôže ukradnúť Slovensko a jeho európsku identitu.