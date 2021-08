Muž po návrate z túry skolaboval, turistu sa nepodarilo oživiť ani záchranárom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ani záchranárom sa už v stredu nepodarilo oživiť turistu, ktorý sa po túre v Slovenskom raji vrátil do ubytovacieho zariadenia v obci Hrabušice. O súčinnosť pri kardiopulmonálnej resuscitácii požiadala Záchranná zdravotná služba horských záchranárov.Ako po zásahu informovali, muž pociťoval nevoľnosť už v priebehu dňa počas túry. Po príchode do ubytovacieho zariadenia náhle odpadol a bolo potrebné ho resuscitovať. Horskí záchranári asistovali pri oživovaní posádke rýchlej lekárskej pomoci, no neúspešne.