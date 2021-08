Takmer celé Slovensko zasiahnu silné dažde a búrky, meteorológovia vydali viacero výstrah

Výstrahy platia pre viaceré okresy

Východ môžu zasiahnuť krúpy

5.8.2021 - Meteorológovia vydali výstrahy pred silnými dažďom aj búrkami. Intenzívny dážď môžu očakávať občania v okresoch na západnom a strednom Slovensku, búrky zas na východe Slovenska. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.Druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom s úhrnom zrážok 20 až 60 mm vydal pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Výstraha platí do polnoci.Pre okres Malacky, Pezinok a okresy v Trnavskom kraji okrem okresu Galanta platí výstraha prvého stupňa pred dažďom do 22:00 a pre okresy Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš do polnoci.V daných oblastiach SHMÚ predpovedá výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 20 do 40 mm a v prípade okresov Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany a Zlaté Moravce do 50 mm.Pre celý Košický a Prešovský kraj platí od 12:00 do polnoci výstraha prvého stupňa pred búrkami. V danej oblasti je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami. S búrkami môžu byť spojené aj krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť od 18 do 23 m/s (65 – 85 km/h).