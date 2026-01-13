|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rastislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. januára 2026
Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v nedeľu trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s ...
Zdieľať
13.1.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v nedeľu trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s úmrtím osoby počas služobného zákroku. Ako udalosť priblížila hovorkyňa (ÚIS) Andrea Dobiášová, policajná hliadka zastavovala v nedeľu 11. januára na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou, pričom vodič s vozidlom pred policajnou hliadkou unikal. V tom čase sa vo vozidle nachádzali dve osoby.
„Nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov - nasadzovaní pút, unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ uviedla Dobiášová s tým, že policajti do príchodu RZP poskytovali mužovi prvú pomoc. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie, informovala na záver hovorkyňa ÚIS.
Zdroj: SITA.sk - Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov - nasadzovaní pút, unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ uviedla Dobiášová s tým, že policajti do príchodu RZP poskytovali mužovi prvú pomoc. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie, informovala na záver hovorkyňa ÚIS.
Zdroj: SITA.sk - Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
<< predchádzajúci článok
Pokazené auto a „stopka“ v banke: Príbeh Martina, ktorého pred finančným dnom zachránila moderná technológia
Pokazené auto a „stopka“ v banke: Príbeh Martina, ktorého pred finančným dnom zachránila moderná technológia