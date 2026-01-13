Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rastislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. januára 2026

Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti


Tagy: hovorkyňa ÚIS Pitva Policajný zásah Trestné stíhanie Úmrtie Vyšetrovanie

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v nedeľu trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s ...



Zdieľať
13.1.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v nedeľu trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s úmrtím osoby počas služobného zákroku. Ako udalosť priblížila hovorkyňa (ÚIS) Andrea Dobiášová, policajná hliadka zastavovala v nedeľu 11. januára na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou, pričom vodič s vozidlom pred policajnou hliadkou unikal. V tom čase sa vo vozidle nachádzali dve osoby.


„Nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov - nasadzovaní pút, unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ uviedla Dobiášová s tým, že policajti do príchodu RZP poskytovali mužovi prvú pomoc. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie, informovala na záver hovorkyňa ÚIS.


Zdroj: SITA.sk - Muž po zásahu policajnej hliadky stratil vedomie a neskôr zomrel, pitva potvrdila príčinu smrti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa ÚIS Pitva Policajný zásah Trestné stíhanie Úmrtie Vyšetrovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
<< predchádzajúci článok
Pokazené auto a „stopka“ v banke: Príbeh Martina, ktorého pred finančným dnom zachránila moderná technológia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 