Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
Denník - Správy
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
Tagy: PR Tesco Online nákupy
Slováci si na sviatky nechali doviezť domov najmä väčšie balenia trvanlivých potravín - alkoholických aj nealkoholických nápojov, múky a cukru. Reťazec ako poďakovanie zákazníkom Tesco Online Nákupov ...
13.1.2026 (SITA.sk) - Slováci si na sviatky nechali doviezť domov najmä väčšie balenia trvanlivých potravín – alkoholických aj nealkoholických nápojov, múky a cukru. Reťazec ako poďakovanie zákazníkom Tesco Online Nákupov prináša doručenie zadarmo už od 13. januára do 8. februára 2026 všade na Slovensku, kde služba funguje.
"Slováci čoraz viac oceňujú službu Tesco Online Nákupy. Možnosť doručenia nákupu priamo domov aj v deň objednania vnímajú ako významný benefit, ktorý šetrí ich čas a prináša vyšší komfort pri nakupovaní počas celého roka. Veľký záujem o dovoz čerstvých potravín potvrdzuje dôveru zákazníkov v našu službu. Zákazníci sa neboja objednávať ani potraviny s krátkou dobou spotreby, keďže majú istotu, že im budú doručené čerstvé, v požadovanej kvalite a pri dôslednom dodržaní správnych teplotných podmienok počas skladovania a prepravy," hovorí Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: "Sme hrdí, že Tesco Online Nákupy sú najpopulárnejšou službou nákupu potravín cez internet na Slovensku. Efektívne fungovanie služby by však nebolo možné bez pomoci našich tímov po celom Slovensku. Všetkým kolegyniam a kolegom patrí za ich nasadenie veľká vďaka nielen počas Vianoc, ale po celý rok!"
Zdroj: Tesco Online Nákupy SR, december 2025
Od minulého roka môže službu Tesco Online Nákupy využívať už 81 % domácností, čo predstavuje viac než 4,25 milióna Slovákov. Reťazec totiž vlani službu rozšíril pre ďalších vyše pol milióna zákazníkov. K novým lokalitám patria Senica, Skalica, Myjava, Levice, Dudince, Nová Baňa, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica, Hriňová, Brezno, Humenné, Vranov nad Topľou a Sobrance, ale aj mnoho iných menších miest a obcí.
Reťazec online zákazníkom vlani priniesol aj ďalšie novinky – členskú službu Tesco Online Club rozšíril o výhodný plán "Po Tretej". Po novom si zákazníci cez internet môžu uplatniť aj multizľavy, tiež všetky kupóny a peňažné poukážky v rámci vernostného programu Clubcard, a ušetriť tak na svojich nákupoch.
"Vďaka našim zákazníkom sú Tesco Online Nákupy najväčším miestom predaja potravín na internete. Ako poďakovanie všetkým online zákazníkom prinášame od 13. januára do 8. februára 2026 dovoz nákupu zadarmo vo všetkých lokalitách, kde Tesco Online Nákupy fungujú," dodáva Martin Bulla.
Služba Tesco Online Nákupy si vlani opäť obhájila aj cenu za Najdôveryhodnejšiu značku v kategórii e-shop s potravinami.
Zdroj: SITA.sk - Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie © SITA Všetky práva vyhradené.
