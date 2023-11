Muž pobodal vo vlaku 22-ročnú ženu a chcel ujsť, zadržali ho ďalší cestujúci (foto)

aktualizované 2. novembra, 13:55



Muža zadržali ďalší cestujúci

Polícia začala trestné stíhanie

2.11.2023 (SITA.sk) -Vo vlaku smerujúcom do Žiliny pobodal muž 22-ročnú ženu. Incident sa stal 1. novembra okolo 20:00.Ako na sociálnej sieti informoval Policajný zbor , doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že v jednom z kupé vlaku podozrivá osoba náhle a bez zjavnej príčiny zaútočila na poškodenú, ktorá spolu s ňou sedela v kupé.„S doposiaľ neznámym predmetom boli žene spôsobené viaceré bodno-rezné poranenia v oblasti krku a rúk,“ uviedla polícia.Doplnila, že podozrivá osoba sa usilovala uniknúť na stanici v Spišskej Novej Vsi, zabránili jej v tom však cestujúci zo susedného kupé, a to až do príchodu polície.„Poškodenú 22-ročnú ženu si do svojej starostlivosti prevzala posádka RZP, ktorá ju previezla do nemocnice. Je hospitalizovaná a je mimo ohrozenia života,“ informuje polícia.Podozrivú osobu po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zadržania.„Vzhľadom na závažnosť skutku si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach . Na mieste bola vykonaná obhliadka miesta činu, počas ktorej bolo zaistených viacero stôp, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ uvádza polícia a dopĺňa, že následne bolo v súvislosti s incidentom začaté trestné stínanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu, a to v súbehu s prečinom výtržníctva.„V súčasnosti sa vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k objasneniu všetkých okolností, ktoré sú dôležité pre trestné konanie a ktoré podozrivú osobu viedli k spáchaniu tohto skutku. Až po ich vykonaní a dôkladnej analýze bude rozhodnuté o ďalšom procesnom postupe,“ uviedla polícia a doplnila, že bližšie informácie poskytnú, keď to dovolí situácia vo vyšetrovaní.