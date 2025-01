Muž počas silvestrovských osláv úmyselne narazil autom do davu v New Orleans, zabil najmenej 10 ľudí

1.1.2025 (SITA.sk) - Najmenej desať ľudí prišlo o život a ďalších 30 utrpelo zranenia po tom, ako v americkom meste New Orleans počas silvestrovských osláv auto narazilo do davu. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Všetko, čo som videl, bolo, že pick-up narazil do všetkých ľudí na ľavej strane chodníka. Priletelo na mňa telo,“ povedal 22-ročný svedok Kevin Garcia krátko po incidente pre CNN a dodal, že počul aj výstrely.Incident sa stal v pulzujúcom historickom centre mesta na Bourbon Street, ktorá bola v čase nešťastia vo víre novoročných osláv. Ľudia sa tam zhromaždili, aby sledovali koncert pod holým nebom a odpočítavanie pred začiatkom roka 2025.Starostka New Orleans LaToya Cantrellová uviedla, že mesto bolo terčom „teroristického útoku“. Agenti FBI však vo vyhlásení uviedli, že nešlo o „teroristickú udalosť“. Bezprostredne nebolo jasné, prečo starostka a FBI poskytli odlišné informácie. FBI tiež vyšetrovala možné výbušné zariadenia, ktoré našla na mieste činu.Šéfka polície v New Orleans Anne Kirkpatricková označila konanie vodiča za „úmyselné“, ktoré „nebolo pod vplyvom alkoholu“. Povedala, že muž na pick-upe išiel veľmi rýchlo, zabil 10 ľudí a dokonca postrelil dvoch policajtov. „Bol odhodlaný spôsobiť masaker,“ skonštatovala.