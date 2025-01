Robert Fico hovorí iba o sebe, nerieši problémy ľudí, reagoval na novoročný prejav premiéra Michal Šimečka

Všetko je drahšie

1.1.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico hovorí iba o sebe, fňuká, rozdáva futbalové metafory, hovorí o nepriateľoch a geopolitike, zabudol však, že jeho prácou, za ktorú dostáva kráľovský plat a budúcu rentu, je zlepšovať život ľudí na Slovensku.Vyhlásil to v súvislosti s premiérovým novoročným prejavom líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Ako ďalej povedal, v oblasti riešenia problémov ľudí za 14 rokov svojej vlády Fico absolútne zlyhal.„Oddnes je opäť všetko drahšie, do Košíc diaľnica stále nevedie, na lekárske vyšetrenia sa čaká ešte dlhšie a naši mladí ľudia utekajú do zahraničia v stále väčších počtoch. Dane stúpajú, ekonomika sa dusí, dlh rastie, životná úroveň ľudí stagnuje či klesá,“ zdôraznil Šimečka.Doplnil, že tieto zlyhania bude Ficovi neustále pripomínať. „ Aj jeho sklamaným voličom. Nedovolíme mu uniesť našu pozornosť ani celú krajinu niekam do Moskvy,“ uviedol Šimečka.Predseda PS reagoval aj na prejav prezidenta Petra Pellegriniho . Za kľúčovú pasáž považuje výzvu vláde, nech konečne začne riešiť problémy ľudí tu doma - na Slovensku.„Lebo tých problémov je veľa, ktoré ľudí trápia a predseda vlády Robert Fico sa namiesto toho venuje zahraničnopolitickým avantúram, ktoré iba poškodzujú záujmy Slovenskej republiky a unášajú nás niekam na východ. Som veľmi rád, že táto výzva zaznela aj od prezidenta, ale bol by som rád, keby k tomu podnikol aj aktívne kroky, lebo slová nestačia,“ doplnil Šimečka,