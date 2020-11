Muž potvrdil svoje prvenstvo medzi najsilnejšími ľuďmi sveta, na letisku utiahol 36-tonový stroj Boeing 737-500 (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Rus Elbrus Nigmatullin opäť potvrdil, že patrí k najsilnejším ľuďom na Zemi. Už 46-ročný rodák z Čeľabinskej oblasti na letisku v Ufe utiahol 36-tonový stroj Boeing 737-500. Nigmatullinovi sa podarilo dosiahnuť požadovaných 25 metrov a vytvoriť nový rekord. Trvalo mu to 44,58 sekundy.Ako po úspešnom pokuse priznal, spočiatku sa obával, že to nedokáže. "Mal som pocit, že sa nepohnem, pretože najťažšie je pohnúť lietadlom. Musel som vydržať a podarilo sa mi prekonať vlastné maximum," uviedol podľa webu sport.pl.Nigmatullin prezradil, ako vyzerala jeho príprava niekoľko hodín pred náročnou skúškou. Podľa vlastných slov si akurát zacvičil a skonzumoval mäsitý pokrm. Ruská federácia silových športov už medzičasom uviedla, že Nigmatullina nominuje na zápis do Guinnessových svetových rekordov.