Muž použil v reštaurácii netradičnú zbraň, spod trička vytiahol leguána a hodil ho na manažéra

13.7.2019 (Webnoviny.sk) - Leguán, ktorého istý muž údajne použil ako zbraň, je naspäť u svojej majiteľky. Polícia z amerického mesta Painesville oznámila, že leguána v piatok vrátili Jordan Piert a jej rodine. Plaz vraj rodine ušiel, keď sa vlani sťahovali do Virgínie.Leguán sa v apríli dostal do médií, keď v Ohiu zatkli nemenovaného muža za výtržníctvo a týranie zvierat po tom, ako plaza vytiahol spod trička a hodil ho na manažéra reštaurácie.Podľa clevelandskej WJW-TV si Jordan Piert prečítala o incidente a následne kontaktovala Lake Humane Society, ktorá na základe fotografií a ďalších záznamov potvrdila, že je to jej stratený leguán.Zviera pri incidente utrpelo zlomeninu nohy, z ktorej sa však už zotavilo.