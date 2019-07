SaS: Generálna prokuratúra v prípade kauzy Čistý deň zlyhala

Poslankyňa NR SR Natália Blahová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR v prípade kauzy Čistého dňa podľa SaS zlyhala a dopustila sa hrubej chyby. Strana tak reaguje na zastavenie vyšetrovania týrania klientov resocializačného centra, o ktorom v piatok (12. 7.) informovala TV Markíza. Podľa prokuratúry sa podozrenia z týrania nepreukázali a nejde tak o trestný čin.myslí si predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová s tým, že "štátna mašinéria zlyhala".GP SR v prípade kauzy Čistý deň dohliadala na vyšetrovanie a študovala závery polície vyše štyroch mesiacov. Jej rozhodnutie však podľa televízie nakoniec žiadny zvrat do kauzy neprinieslo. Týranie chovancov v Čistom dni, na ktoré upozornila opozičná poslankyňa Blahová, sa podľa televízie nepotvrdilo a spis pôjde do archívu. V zariadení sa však po vyšetrovaní potvrdili podozrenia zo sexuálneho zneužívania, jeden zamestnanec bol odsúdený a súd s ďalším pokračuje.Čistý deň medzitým prišiel o akreditáciu a svoju činnosť ukončil. Stále ho podľa televízie vyšetrujú za možný podvod v súvislosti s dotáciami, ktoré počas svojho fungovania čerpal. V tomto prípade síce pôvodne trestné stíhanie zastavili, podľa generálneho prokurátora to však bolo predčasné a v máji preto prikázal vyšetrovanie obnoviť.