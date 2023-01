Muž požiadal družku o ruku, a potom ju napadol. Pred súdom stojí za pokus o vraždu

Mali krátko po zásnubách

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na Okresnom súde v Trenčíne sa vo štvrtok predpoludním začal proces s 29-ročným Jánom H., ktorého obžalovali z pokusu o vraždu svojej družky Ivany. Obžaloba mu kladie za vinu, že v máji minulého roka pod vplyvom alkoholu svoju družku fyzicky napadol, na zemi ju kopal a minimálne trikrát ju udrel do hlavy tupým predmetom.Udiať sa tak malo len pár hodín po tom, čo ju na grilovačke s priateľmi pri rybníkoch v Lednických Rovniach (okres Púchov) požiadal o ruku. Podľa obžaloby však po grilovačke nasledovala medzi nimi hádka a Ján na svoju družku zaútočil. Hádku plnú faciek a vulgárnych nadávok obžalovaný priznal.„V žiadnom prípade som však na ňu nezaútočil. Bola to nehoda, po zakopnutí som spadol na ňu a kolenom som ju udrel do tváre," rezolútne vyhlásil v úvode pojednávania obžalovaný.Prokurátor upriamil pozornosť na výpoveď obžalovaného z prípravného konania, ako krátko po skutku telefonicky volal rodičom, že Ivanu asi zabil.„Nechcel som, aby Ivana mala problémy, lebo ona ma prvá napadla. Neviem, prečo som to takto sformuloval," povedal vo svojej reakcii Ján. Podľa jeho obhajcu nebola naplnená právna kvalifikácia pokusu o vraždu, keďže u obžalovaného absentoval úmysel iného usmrtiť. Avizoval, že bude žiadať zmenu právnej kvalifikácie skutku.Samotná Ivana vypovedala na hlavnom pojednávaní prostredníctvom telemostu.„Pamätám si len to, ako som ležala na zemi a kopancami mi smeroval na tvár. Potom si už spomínam len to, že som v nemocnici," uviedla poškodená. Pre výpadok elektrického prúdu v budove súdu a následný dlhší reštart serverov nestihol sudca vypočuť všetkých predvolaných svedkov, a tak pojednávanie odročil na 16. februára.