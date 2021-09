Muž s krompáčom zaútočil na auto japonského filmára, nechcel mu pomôcť dostať sa do zábavného priemyslu

Muža zadržali

Získal Zlatého leva

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tokijská polícia zadržala muža, ktorý údajne zaútočil krompáčom na auto, v ktorom sa viezol japonský filmár a zabávač Takeshi Kitano. Pri útoku však podľa japonských médií nikto neutrpel zranenia.Sedemdesiatštyriročný režisér a herec, známy aj pod umeleckým menom Beat Takeshi, bol spolu so svojím vodičom v aute a práve odchádzal z televízie TBS po nakrúcaní pravidelnej talk šou, keď útočník niekoľkokrát udrel do auta a žiadal, aby Kitano vystúpil, informovala v nedeľu TBS a ďalšie japonské médiá. Ochrankár však privolal políciu a podozrivého na mieste zadržali.Muž, štyridsiatnik, mal údajne pri sebe aj nôž s 10-centimetrovou čepeľou, informovali ďalej miestne médiá, vrátane Kyodo News a TBS.Tokijská polícia v pondelok odmietla správy potvrdiť, no uviedla, že zadržali muža podozrivého z nedovolenej držby zbraní.Podľa TBS podozrivý povedal policajtom, že ho rozhnevalo to, že ho Kitano v júni odignoroval, keď si kľakol pred jeho autom a prosil ho, aby mu pomohol dostať sa do zábavného priemyslu. Polícia však motív útoku ešte vyšetruje.Kitano režíroval napríklad filmy Ten chlap je magor! (1989), Scény pri mori (1991), Sonatine (1993), Deti sa vracajú (1996), Ohňostroj (1997), Kikudžiro (1999), V zajatí Yakuzy (2000), Bábky (2002), Samuraj (2003), Sláva filmovému tvorcovi! (2007), Achiles a korytnačka (2008), Ukrutnosť (2010), Ukrutnosť nadovšetko (2012), 7 statočných dôchodcov (2015), pričom v mnohých z nich si aj zahral.Na konte má Zlatého leva z medzinárodného filmového festivalu v Benátkach za snímku Ohňostroj a Strieborného leva za réžiu Samuraja. Známy je tiež z televíznej súťažnej relácie Takešiho hrad (1986 - 1990).