2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Trestnému stíhaniu čelí muž zo Želiezoviec (okr. Levice), ktorého polícia viní z úmyselného zvýšenia nebezpečenstva zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, muž s pozitívnym antigénovým testom na ochorenie COVID-19 ušiel z karanténneho centra v Nových Zámkoch.Muž podľa polície po pozitívnom výsledku testu nenastúpil do karantény, ale vybral sa do Nových Zámkov, kde sa voľne pohyboval po verejne prístupných miestach.„Vo vestibule železničnej stanice v Nových Zámkoch ho upozornila terénna sociálna pracovníčka, že musí ísť do karantény. Na to však nedbal a ani na následné upozornenie policajnou hliadkou. Policajti mu po kontrole pomohli s umiestnením v karanténnom centre v Nových Zámkoch. Už po dvoch hodinách však odtiaľ prišlo hlásenie, že muž z centra ušiel," uviedla k prípadu polícia.