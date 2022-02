Muž sa na sociálnej sieti vyhrážal prezidentke Čaputovej popravou, ide po ňom NAKA a zasiahne aj proti ďalším

Na sociálnej sieti zverejnil video

NAKA vykonala domovú prehliadku

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia začala trestné stíhanie v prípade nebezpečného vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej . Páchateľovi môže hroziť trest odňatia slobody na desať až 25 rokov.Rovnako to platí pre tých, ktorí za krízovej situácie v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecujú k vojne, vojnu propagujú alebo inak podporujú vojnovú propagandu.Najvyššia trestná sadzba predstavuje trest odňatia slobody na doživotie. V tlačovej správe o tom informoval Michal Slivka , hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ).„Dňa 25. februára vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie osobe P.K. za prečin nebezpečného vyhrážania. Obvinený prostredníctvom sociálnej siete zverejnil svoje video, na ktorom sa verejne a vulgárne vyhrážal prezidentke Slovenskej republiky tým, že ju osobne popraví a to v súvislosti s momentálnou zahraničnopolitickou situáciou, čím u nej vzbudil dôvodnú obavu o život," uvádza Slivka.Počas soboty príslušníci NAKA vykonali u obvineného domovú prehliadku a zároveň po ňom bolo vyhlásené pátranie.„NAKA sa v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine bude primerane zaoberať vyhľadávaním takejto trestnej činnosti na internete. V prípade, že takéto konanie zistí, nekompromisne a rázne voči takýmto osobám zakročí. A to aj za použitia špeciálnych jednotiek Policajného zboru," uzavrel Slivka.