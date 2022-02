Severania odbili varovania Ruska pred vstupom do NATO, Fíni už také reči počuli a Švédi poslali jasný odkaz

Fínsko to za hrozbu nepovažuje

Švédsko sa rozhodne samo

26.2.2022 - Fínsko a Švédsko odbili varovania susedného Ruska, že ich prípadné pripojenie sa k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) by vyvolalo „vážne vojensko-politické následky“ zo strany Moskvy.Ruské ministerstvo zahraničia v piatok vo vyhlásení vyjadrilo znepokojenie nad tým, čo označilo za snahy Spojených štátov a niektorých ich spojencov „zatiahnuť“ Fínsko a Švédsko do NATO, a varovalo, že Moskva bude nútená prijať odvetné opatrenia, ak vstúpia do aliancie.Fínsky minister zahraničia Pekka Haavisto v sobotu pre fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE povedal, že takéto reči už počuli a nepovažujú to za vojenskú hrozbu.„Ak by bolo Fínsko vonkajšou hranicou NATO, znamená to skôr, že Rusko by to určite zohľadnilo vo svojom vlastnom obrannom plánovaní. Nevidím na tom nič nové,“ povedal minister.Podobne sa vyjadril v piatok aj prezident Sauli Niinistö , ktorý vyjadrenie hovorkyne ruského rezortu zahraničia nevníma ako vojenskú hrozbu z Moskvy, ale skôr ako vyjadrenie o tom, aké „protikroky“ by Rusko podniklo, keby Fínsko vstúpilo do NATO.Švédska premiérka Magdalena Andersson sa na margo ruského vyhlásenia vyjadrila v piatok na tlačovej konferencii so švédskym vojenským veliteľom Micaelom Bydenom.„Chcem byť extrémne jasná. Je to Švédsko, ktoré samo a nezávisle rozhodne o našej bezpečnostnej politike,“ vyjadrila sa politička.Ruské vyhlásenie prišlo v čase, keď sa vzťahy Moskvy so Západom prepadli na najnižšiu úroveň od studenej vojny pre ruskú inváziu na Ukrajinu.