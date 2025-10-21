Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

21. októbra 2025

Muž sa vybral na Gerlachovský štít, ale nemal dostatočné vybavenie na vysokohorskú túru – FOTO


Horskí záchranári v pondelok v podvečerných hodinách pomáhali 28-ročnému slovenskému turistovi. Mal v pláne vystúpiť na Gerlachovský ...



Zdieľať
horski zachranari pomahali 28 rocnemu turistovi ktory sa vybral na gerlachovsky stit bez dostatocneho vybavenia na vysokohorsku turistiku 676x507 21.10.2025 (SITA.sk) - Horskí záchranári v pondelok v podvečerných hodinách pomáhali 28-ročnému slovenskému turistovi. Mal v pláne vystúpiť na Gerlachovský štít, podľa opisu však nedisponoval dostatočným vybavením na vysokohorskú túru v zimných podmienkach. Ako ďalej informovala Horská záchranná služba (HZS), turista bol bez zranení a po prevezení do Tatranskej Polianky už pokračoval samostatne.


Žiadosť o pomoc pre muža prišla v pondelok od rodinných príslušníkov. Naposledy sa im ohlásil popoludní zo Zadného Gerlachu, následne s ním stratili kontakt.

„Muža stretli pri zostupe do Gerlachovského sedla horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry a Veľká Fatra, ktorí síce nemali v tento deň službu, no nachádzali sa práve v oblasti Zadného Gerlachu. Vzhľadom na pokročilý denný čas a absentujúcu výstroj, pričom toho času turista disponoval jedným nesmekom, záchranári HZS muža pomocou lanovej techniky evakuovali Batizovskou próbou do Batizovskej doliny,“ opísala horská službu.

Turistu ďalej sprevádzali k Horskému hotelu Sliezsky dom, ku ktorému prišli už v neskorých nočných hodinách. Potom ho previezli do Tatranskej Polianky.

Horská záchranná služba opäť apeluje na návštevníkov hôr, aby nepodceňovali zimné podmienky vládnuce vo vysokohorskom prostredí. „Tak ako sa večer stmieva, a je to čoraz skôr, tak na ľade sa skutočne šmýka. Upozorňujeme, že retiazkové mačky, a o nesmekoch ani nehovoriac, sú do terénu pokrytého súvislou snehovou vrstvou a ľadom úplne nepostačujúce,“ pripomína.


Zdroj: SITA.sk - Muž sa vybral na Gerlachovský štít, ale nemal dostatočné vybavenie na vysokohorskú túru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

