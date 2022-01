Muž sa vyhrážal mladíkovi, že ho zabije a pod krkom mu držal nôž. Už čelí obvineniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania čelí 43-ročný muž z obce Hniezdne (okr. Stará Ľubovňa). Vo svojom dome v utorok 11. februára v skorých ranných hodinách fyzicky napadol v obývacej izbe 24-ročného muža z Lomničky.Ako v štvrtok informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície, udrel ho do tváre, pričom ho zranil. Zároveň sa mu vyhrážal, že ho podreže. Keď agresívny muž odišiel do kuchyne pre nôž, mladík sa zľakol a snažil sa utiecť z domu preč. Pri vchodových dverách ho domáci pán chytil za rameno a pritlačil mu nôž ku krku. Opätovne sa mladému mužovi vyhrážal podrezaním.Krátko po tomto vyčíňaní policajná hliadka muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.